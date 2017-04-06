Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты ведут подготовку для операции по уходу президента Сирии Башара Асада со своего поста. Видео опубликовано на сайте ведомства.

«Эти шаги уже предпринимаются», — сказал он на вопрос о том, сформируют ли они вместе с президентом Дональдом Трампом международную коалицию для ухода Асада с поста.

Американский дипломат подчеркнул, что США уверены в том, что режим Асада ответственен за химическую атаку в Идлибе.

Он также призвал Россию пересмотреть свою поддержку властей Сирии и в том числе Башара Асада после произошедшего.