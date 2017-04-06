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США готовят операцию по свержению Асада Заявление госсекретаря; видео

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты ведут подготовку для операции по уходу президента Сирии Башара Асада со своего поста. Видео опубликовано на сайте ведомства.

«Эти шаги уже предпринимаются», — сказал он на вопрос о том, сформируют ли они вместе с президентом Дональдом Трампом международную коалицию для ухода Асада с поста.

Американский дипломат подчеркнул, что США уверены в том, что режим Асада ответственен за химическую атаку в Идлибе.

Он также призвал Россию пересмотреть свою поддержку властей Сирии и в том числе Башара Асада после произошедшего.

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