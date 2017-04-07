Подписаться на уведомления
 

МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля

 

МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства, передает Lenta.

В тексте отмечается, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в палестино-израильском урегулировании.

«Обстановка на местах неуклонно деградирует, — говорится в документе. — Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства — Израиль и Палестина — будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями».

Далее в тексте еще раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

«Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в документе. Что конкретно имеется в виду под «этим контекстом» — признание Западного Иерусалима столицей в будущем при создании двух государств или что-либо иное, — в тексте не уточняется.

До нынешнего момента Москва, как и большинство других стран мира, официально признавала столицей Израиля город Тель-Авив.

30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным.

0 просмотров


Старости
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Протесты в Дагестане грозят подорожанием в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
8 Апр 17° / 8°
9 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.714 AZN
1 EUR   =   1.8296 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
США готовят операцию по свержению Асада Заявление госсекретаря; видео
В столице Венесуэлы полиция разгоняет марш оппозиции
Натик Алиев о приостановке строительства «азербайджанской трубы» в Италии эксклюзив
Си Цзиньпин прилетел на переговоры к Трампу
ДТП в Сальяне: погиб пешеход
Чавушоглу о бессмысленности переговоров в Астане
Азербайджан против Камеруна Матч открытия на Исламиаде
Воспоминания армянского военврача: «Не знаю, что это за оружие, но люди сгорели заживо»
Итальянский суд остановил азербайджанский проект обновлено
Число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году
Трамп может начать войну против Асада американские источники
Полиция Турции обнаружила картину Пикассо
В химической атаке погибли 27 детей Данные ЮНИСЕФ
Австрийский школьник предотвратил бойню в немецкой школе
Гражданин Азербайджана дважды менял фамилию, чтобы попасть в Россию
Угроза взрыва в Москве эвакуированы 1000 человек
Евреи и мусульмане вместе протестуют в Бельгии
Путин позвонил Нетаньяху
Haqqin.az в освобожденном селе Карабаха наш спецреп
Натиг Алиев: «Азербайджан устраивает цена на нефть в 50-60 долларов»
ИГИЛ взяло ответственность за убийства в Астрахани
На похороны погибшей в Петербурге Дильбар Алиевой собрались сотни людей фото
Иран продал все запасы нефти
Туристов из России отправляют в Азербайджан…
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться