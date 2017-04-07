Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вновь в центре нешуточного скандала. Его обвиняют в покровительстве человеку, подозреваемому в боевых действиях против Украины на стороне сепаратистов. Речь идет о полковнике полиции Юрии Голубане, ставшем весьма известным из-за конфликта с активистам блокады «ДНР» и драки с народным депутатом Парасюком. После этого инцидента Голубан пришел в Верховную Раду и без проблем получил возможность выступить с парламентской трибуны.

Уже тогда украинские парламентарии были возмущены тем, что в Раду непонятно кем был приведен и получил трибуну человек, не имеющий мандата депутата. Но это было только начало шумного скандала. Дело в том, что глава МВД Арсен Аваков вручал награды полицейским, которые участвовали в схватке с народным депутатом Владимиром Парасюком. Так вот полковник полиции Юрий Голубан также удостоился ордена «За заслуги» III степени от президента Петра Порошенко.

Имеет смысл уточнить, что Голубан и иные полицейские разгоняли тогда участников блокады, выступавших против «торговли на крови» с сепаратистами из ЛДНР. Забавно, что в конечном итоге президент Порошенко и все высшее руководство Украины также выступили против этой торговли - то есть ровно за то, что требовали пресечь инициаторы блокады.

В любом случае настоящая бомба взорвалась, когда один из членов группировки «ДНР», создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский сделал в соцсети «ВКонтакте» заявление, в котором говорилось, что его бывший подчиненный Юрий Голубан задолго до войны покинул службу «ради хорошо оплачиваемой работы в коммерческой структуре».

Естественно, сам Голубан сразу попытался опровергнуть это утверждение. И не только он. В МВД Украины засвидетельствовало, что награжденный орденом полковник Юрий Голубан - боевой офицер-спецназовец донецкой полиции и никогда не воевал на стороне боевиков.

Но в итоге эта тема всплыла вновь. На сей раз волонтер Роман Синицин заподозрил, что выступавший в Верховной Раде 15 марта полковник полиции Юрий Голубан в действительности весной 2014 года служил в подразделениях боевиков ДНР. Чтобы донести эти сведения до общественности он тоже обратился к Facebook, приводя в доказательство видео, распространенное боевиками. На кадрах Голубан в черной форме «Альфы» Службы безопасности стоит рядом с Ходаковским и боевиками ОПГ «Восток» на фоне КамАЗа с флагами «ДНР».

И что после этого предпринимает Голубан? Так вот он объявляет, что предъявленный ролик является монтажом.

Безусловно, нужно будет во всем детально разобраться, но уже сейчас очевидно, что обнародованная позиция МВД вызывает недоверие у украинских экспертов. Многие сходятся во мнении, что Голубан действительно воевал на стороне сепаратистов.

Высказался на сей счет и известный блогер и журналист Денис Казанский. «Думаю, сейчас в срочном порядке в МВД склепают версию о том, что Голубан был засланным разведчиком и работал под прикрытием. Но эта версия, конечно, не выдерживает никакой критики уже сейчас, потому что сам Голубан уже успел многократно заявить, что никакого отношения к «ДНР» не имел и что Ходаковский оклеветал его», - написал Казанский в том же Facebook.

Налицо очередной громкий провал Арсена Авакова, который, судя по всему, покровительствовал тому, кто воевал на стороне сепаратистов, против Украины. По сути, Аваков подставил Петра Порошенко. Для чего, с какой целью - уже вторично. И теперь от главы украинского государства зависит, что дальше делать с таким министром внутренних дел, при котором стремительно вырос уровень преступности в стране, произошло несколько громких убийств в центре Киева, которого регулярно обвиняют в крышевании коррупционных схем и бизнесов и который, как выясняется, пригрел в рядах полиции человека, который воевал на стороне сепаратистов ДНР.