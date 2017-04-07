Разведка США о химическом оружии Асада

Американские разведслужбы подозревают, что президент Сирии Башар Асад не предъявил Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все запасы химического оружия страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя разведки США.

"Мы никогда не верили режиму Асада, когда тот заявлял, что он предъявил все запасы химического оружия", — сказал агентству представитель разведки.

"Асад не раз показывал, что он готов использовать либо сохранившееся у его химическое оружие, либо восстановить этот запас, чтобы терроризировать свой собственный народ", — утверждает он.