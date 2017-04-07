Соцсеть Twitter подала в суд на администрацию Трампа

Американская социальная сеть Twitter подала в суд на администрацию США, которая потребовала предоставить властям информацию о владельцах учетной записи, где публикуются сообщения с критикой президента Дональда Трампа и его политики. Соответствующий иск подан в четверг в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния), передает Bloomberg.

Как утверждает Twitter, Таможенно-пограничная служба США потребовала у компании предоставить сведения о том, кто скрывается за аккаунтом, в том числе раскрыть личные данные владельцев. На странице, о которой идет речь, периодически появляются сообщения, идущие вразрез с политикой администрации Трампа.

По данным агентства Bloomberg, указанную страницу в Twitter ведут сразу несколько человек, которые являются работниками американских иммиграционных служб.

Соцсеть заявляет, что требование ведомства раскрыть личную информацию противоречит законам США. "Право на свободу слова, предоставленное как пользователям Twitter, так и самой соцсети Twitter, согласно первой поправке к конституции США, включает право распространять подобные анонимные или псевдоанонимные политические заявления", - отмечается в иске.

В министерстве национальной безопасности, в структуру которого входит Таможенно-пограничная служба, отказались прокомментировать ситуацию.