В Турции азербайджанского футболиста «кинули» на крупную сумму

Азербайджанский футболист Ильхам Аллахвердиев, выступающий в любительской лиге Турции, столкнулся с надувательством, сообщает haqqin.az со ссылкой на Ajansspor.

Аллахвердиев, играющий за команду «Ченгелькойспор», и его товарищ по команде Бурак Баламан одолжили 30 тысяч лир Мустафе Ташкыну, также выступающему за их клуб. После получения денег Ташкын исчез и с ним нет никакой связи.

Из источников в клубе удалось узнать, что Ташкын любил делать ставки и часто брал в долг, в том числе и в своем предыдущем клубе – «Нигдеспоре». Предполагают, что одолженные 30 тысяч он проиграл букмекерам, а потому был вынужден залечь на дно.