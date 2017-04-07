В Ливане набирает обороты скандал вокруг министра туризма армянского происхождения Аветиса Китаняна. Ливанские депутаты требуют отставки чиновника армянского происхождения за его спорные высказывания, сделанные в прямом эфире местного телеканала.

Отвечая на вопрос о том, какая страна для него дороже – Ливан или Армения, Китанян вопреки ожиданиям местной публики выбрал не страну, министром которой он является, а Армению. Первую порцию критики министр получил сразу же от ведущей программы: «Как ливанский министр может предпочитать Армению Ливану?!».

Но на этом неоднозначные заявления Китаняна не закончились. Он заявил, что не любит Турцию и рад, что эта страна столкнулась с проблемами. «Я – министр туризма, и я не должен говорить это, - заявил Китанян. – И я не буду отговаривать турецких граждан приезжать в Ливан, но буду откровенным: встречать их в аэропорту не собираюсь. Я не хочу иметь дел с Турцией».

Разозлило ливанцев и то, что Китанян заявил, что ему не нравится знаменитая певица Файруз, которую часто называют «матерью ливанской нации». Армянский министр сказал, что предпочитает ей Эдит Пиаф.

Слова представителя ливанского отделения партии «Дашнакцутюн» вызвали бурю возмущения в соцсетях. Жители Ливана требуют увольнения министра, обвинив его в неблагодарном отношении к стране, в которой он вырос и живет, а также в злоупотреблении своими полномочиями.

В дело вмешались и депутаты. Член парламента Имад Аль Ут требует от министра извинений и ухода в отставку.

«Китанян заявил, что Армения для него предпочтительнее, чем Ливан, а также обидел Турцию – дружественное для нас государство, - говорит депутат. – Он должен извиниться перед ливанским народом и покинуть правительство. Для любого гражданина Ливана на первом месте должна быть прежде всего наша страна, а уж для министра – тем более. Как член правительства может говорить такое?»

Негодуют и деятели культуры. Причем Китаняна подвергли критике свои же – ливанцы армянского происхождения. Так, писательница и актриса Клаудиа Маршалян заявила, что «Файруз – величайшая певица для всего ливанского народа, и ее знают далеко за пределами Ливана».

«Министр должен извлечь урок из сделанных ему замечаний, - заявила Маршалян. – Когда человек, занимающий важный пост, переходит определенные границы, он словно нарушает границы своей Родины. Интервью министра – неудачное. Но таковы издержки прямого эфира».

Сам Китанян не понимает, почему против него все ополчились. «С чего поднялась такая шумиха? – удивляется министр. – В чем проблема? Я – министр туризма Ливана, и я – армянин. Я честно сказал то, что я чувствую. Возможно, мой ответ посчитали неправильным, так как я должен представлять интересы Ливана. Но я не испытываю угрызений совести. Я не люблю обманывать и знаю, что говорю».