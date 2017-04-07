За три месяца 2017 года в Азербайджан по сравнению с прошлым годом приехало в три, а по сравнению с 2015 годом в пять раз больше туристов из Ирана. Об этом, как передает собственный корреспондент haqqin.az, заявил генеральный директор иранской туристической компании Ulduz Tourizm Хамид Джахеди в Бакинском Экспоцентре на XVI Азербайджанской международной выставке туризма и путешествий “AITF 2017” и XI Кавказской Международной выставке оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов "HOREX Caucasus-2017”.

По словам Джахеди, количество иранских туристов в этом году уже превысило 100 тысяч человек. Азербайджан стал лидером среди стран, которые предпочитают посещать туристы из ИРИ. 99% всех иранских туристических компаний предлагают азербайджанское направление.

«Мы в этом году ожидаем рекорд по числу туристов, отправившихся в Азербайджан», заявил Джахеди. По его словам, это стало возможным благодаря нескольким факторам: мощной рекламной компании, касающейся туристического сервиса в Азербайджане, достопримечательностей страны и политической стабильности, благодаря которой многие иранские компании переориентировались с Турции на Азербайджан.

Гендиректор иранской компании отметил, что не обошлось и без некоторых проблем. В частности, не все отели Баку выполнили обязательства по бронированию мест. Были сложности с размещением в отелях, гидами, не все водители хорошо ориентировались в Баку. «И, возможно, самая большая проблема - это как раз незнание столицы шоферами».

Сейчас иранские туристические компании отправляют клиентов в 12 городов и районов Азербайджана. В этом году список будет расширен за счет зон отдыха еще трех районов: Хызы, Товуз и Гах», отметил Джахеди.

По его словам, около 80% иранских туристов посещают Баку, 15% Нахчыван, 5% едут в Шеки, Гянджу, Габалу, Исмаиллы и другие города. При этом большинство иранцев предпочитают туристическим путевкам индивидуальные туры в Азербайджан. «Причем, большинство совершают поездки наземным транспортом», - подчеркнул иранский эксперт.