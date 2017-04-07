Азербайджанские беженцы шантажируют Европу

«Синдром депортации» или как его еще называют, «синдром отставки» у азербайджанских детей в семьях, которые просят убежище в Европе – это, в большинстве случаев, имитация, чтобы остаться в стране пребывания». Так эксперты прокомментировалиhaqqin.az информацию о том, что дети из Азербайджана в Европе страдают малоизученной болезнью.

Как уже сообщал наш сайт, по данным европейских СМИ, эта болезнь, которая остается загадкой для медиков, затрагивает только детей. Заболевание проявляется после того, как дети и подростки узнают, что их семье могут отказать в предоставлении убежища. Начинается депрессия, за которой следует постепенное отстранение от окружающих, затем наступает «ступор». Болезнь может стать настолько серьезной, что дети теряют сознание. Без медицинской помощи ребенок может умереть.

Эпидемия в Швеции началась в начале 2000-х годов в среде беженцев. К 2005 году более 400 детей в возрасте от 8 до 15 лет оказались в таком состоянии (из общего числа 6547 ходатайств о предоставлении убежища для детей). «Почти все дети, которых коснулось это заболеванием, были родом из Косово, Сербии, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана… После переезда в такую безопасную страну как Швеция, ребенок не может себе представить, что он вернется обратно в тяжелые условия на свою родину. Таким образом дети впадают в кататоническое состояние».

«В Швеции многие выходцы из Азербайджана находятся под наблюдением психотерапевтов. Среди них реально есть люди, страдающие депрессией, у которых случались попытки суицида. Бывало, что подростки, узнав об отказе в предоставлении вида на жительство резали вены, глотали таблетки. Но есть и имитаторы», - сообщил haqqin.az источник в азербайджанских эмигрантских кругах в Европе.

«Чтобы их не выслали из страны они пугают и шантажируют социальные и миграционные службы. К примеру, многие азербайджанские женщины в Германии даже ложатся на лечение в психбольницы. В Швеции же, беженцы из Азербайджана в случае угрозы депортации имитируют нервный срыв, показывая, что их жизни угрожает опасность. Что интересно, подобную практику используют в основном женщины и дети», - отмечает источник.

Согласен с этим мнением и глава Общественного совета при Государственной миграционной службе Азер Аллахверанов, рассказавший haqqin.az историю из своей практики: одной азербайджанской семье удалось получить убежище в Германии благодаря тому, что жену назвали психически неуравновешенной.

По словам Аллахверанова, если говорить о «синдроме отставки», то здесь, конечно же, больше имитации, чем болезни. «Мой опыт общения с подобными людьми подтверждает это. Есть моменты, которые крайне чувствительны для органов, которые выдают разрешение на проживание в странах Европы, например, возможная будущая трагедия в семье. Этим умело пользуются соискатели из Азербайджана», - отметил эксперт.

При этом Аллахверанов не исключает, что у некоторых людей действительно есть элементы психологической травмы. К примеру, дети могут не суметь интегрироваться в чужую среду, может возникнуть психологический дисбаланс, ведущий в будущем к маргинализации ребенка.

«Но в любом случае, использовать детей – неправильно. Ребенок не должен быть орудием для достижения какой-либо цели, в данном случае, для получения разрешения на проживание в европейской стране», - подчеркнул Аллахверанов.