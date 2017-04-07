Трагические события в Санкт-Петербурге и Хан-Шейсуне отвлекли внимание от события мирного и запланированного. В Сербии прошли президентские выборы, на которых безо всяких проблем одержал победу премьер Александр Вучич. Победа ему досталась уже по итогам первого тура. Если бы никто из претендентов не набрал больше 50% голосов, состоялся бы второй тур, но Вучич сразу взял 55%, что на 12% больше, чем у всех его соперников, вместе взятых.

С одной стороны, такой уверенный результат позволяет главе государства не оглядываться на оппозицию, с другой, это, как ни парадоксально, симптом не очень благополучной политической ситуации. То, что у кандидата Прогрессивной партии не нашлось достойного соперника, а оппозиционные партии не смогли объединиться и выдвинуть единого кандидата, сильно расслабляет действующую власть. На выборах третье место с достаточно высоким результатом в 9,44% набрал известный 26-летний комик-пародист Лука Максимович, избиравшийся под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый.

Причем он и в самом деле всюду появлялся в белоснежном костюме и даже на белом коне, обыгрывая международную метафору «вы все в дерьме, один я в белом». Он всячески высмеивал противников, и в первую очередь Вучича, обещал «все то, что обещают сербские политики перед выборами», плюс вырыть в Сербии море.

Протестные голоса, в первую очередь голоса молодежи, и вывели его на третье место. А в соцопросах «Белый» даже некоторое время выходил на второе место. Это весело, но вряд ли можно назвать симптомом политического здоровья страны.

Сербы подустали от своих политиков. Александр Вучич – далеко не худший из деятелей сербской политики. Когда-то он начинал и значительную часть своей карьеры сделал в Радикальной партии. Собственно, нынешняя Прогрессивная партия была создана выходцем из Радикальной партии и уже бывшим президентом, предшественником Вучича Томиславом Николичем. Интересно, что Николич, который мог участвовать в борьбе за второй президентский срок, не был выдвинут партией, зато в гонке участвовал Воислав Шешель, по-настоящему радикальный националист, стоявший у истоков Радикальной партии и находившийся долгое время под следствием Гаагского трибунала за деятельность во время гражданской войны. Поговаривают, «прогрессисты» не рискнули двигать Николича, чтобы не вылезли во время кампании его неблаговидные связи с криминалом. Чтобы понять политику нынешней Сербии, достаточно сказать, что победитель – Александр Вукич за две недели до выборов, тогда еще в статусе премьера, посетил две столицы – Берлин и Москву.

В Сербии любят говорить об особых отношениях с Россией и получать от нее какие-то экономические преференции. Это все равно не меняет той ситуации, что товарооборот между двумя странами за прошлый год составил 2,3 миллиарда евро, в то время как с Евросоюзом он был в десять раз больше. Поэтому Вучич говорит о неизменном курсе страны на вступление в ЕС. Нет, в НАТО сербы не хотят, у них плохие воспоминания о натовских бомбардировках, но на особые отношения с Альянсом они претендуют. Несмотря на все усилия Москвы, Балканы развиваются по своему плану и в своих интересах.