Американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии, сообщает Би-Би-Си.

Как сообщил представитель Пентагона, около 50 ракет "Томагавк" выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

Как уточнил другой американский чиновник, атаке кораблей из Средиземного моря подверглись несколько сирийских военных объектов на территории авиабазы - взлетно-посадочные полосы, самолеты и вертолеты, а также заправочные станции.

США предупредили о планируемой военной операции ряд стран, в число которых Россия не входит, цитирует телеканал Си-эн-эн неназванного сотрудника администрации Белого дома.

По информации корреспондента журнала "Тайм" в Белом доме, до начала военной операции Дональд Трамп не звонил Владимиру Путину.

Между тем, как сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис, на авиабазе дислоцировалась группа россиян. Сирийское государственное телевидение подтвердило, что атаке подверглась авиабаза. В заявлении сирийского ТВ говорится об американской агрессии.