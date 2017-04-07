Сирийская оппозиция приветствует войну США против Сирии

Национальная коалиция сирийской оппозиции приветствовала ракетный удар США по сирийскому аэродрому в провинции Хомс, сообщает агентство Франс Пресс.

"Коалиция приветствует этот удар и призывает Вашингтон лишить (президента Сирии Башара) Асада возможности проводить авианалеты. Мы надеемся на дальнейшие удары и на то, что это только начало", — сообщил агентству представитель оппозиции Ахмад Рамадан.

Напомним, несколько часов назад правительство Сирии заявило о военном вторжении США на свою территорию.