Советник Трампа: «Было три варианта по Сирии. Президент решил действовать»

Президент США Дональд Трамп обсуждал с членами Совета национальной безопасности страны различные варианты действий в Сирии, но в итоге выбрал ракетный удар, сообщил советник главы государства по нацбезопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

"Было три варианта, которые мы обсуждали с президентом, и президент попросил нас остановиться на двух, проработать их, у него был ряд вопросов, на которые мы попытались ответить… После длительных обсуждений президент решил действовать", — заявил Макмастер, слова которого передает пресс-служба Белого дома.

"Мы взвесили риск, связанный с любыми военными действиями, с риском бездействия", — добавил советник.