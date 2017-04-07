Пентагон: «Мы предупредили русских об ударе по Сирии»

США предупредили российских военных о нанесении удара по авиабазе в Сирии. С соответствующим заявлением выступил в четверг официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

"Российские военные были предупреждены перед нанесением удара посредством установленных каналов по предотвращению конфликтов", - говорится в заявлении.

"Американские военные стратеги приняли все меры предосторожности, чтобы минимизировать риск для российских или сирийских военнослужащих, находящихся на территории аэродрома", - утверждает Дэвис.

Как сообщает CNN, Пентагон в скором времени намерен распространить данные радиолокационного наблюдения о вылетах самолетов с сирийской авиабазы, по которой был нанесен удар американскими крылатыми ракетами.

"Будут распространены данные радиолокационных наблюдений за тот день, когда был нанесен удар с применением отравляющих веществ, - отмечалось в репортаже. - Эти данные показывают, что самолет сирийской авиации взлетел с этой базы, его проследили до того района в провинции Идлиб, где был нанесен удар".