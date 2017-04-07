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Удар США вывел из строя все самолеты Асада в Хомсе

 

Авиабаза "Шайрат" после удара американских "Томагавков" понесла значительный ущерб, располагавшаяся на ней авиатехника вышла из строя, сообщил РИА Новости сотрудник базы.

"Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена", — сообщил он.

По сообщению сирийского телеканала Sana, пожар после удара ракет продолжается.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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