Полиция предупредила оппозицию из-за митинга в Баку

Главное Управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с предстоящим 8 апреля митингом Национального совета. Как сообщил АПА заместитель начальника управления генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, на митинге, санкционированном с Исполнительной властью города Баку, провокаций допущено не будет.

«Мы пригласили организаторов митинга в Главное управление полиции города Баку. Им будет сделано предупреждение. На митинге будут озвучиваться только лозунги, которые были указаны в адресованном в Исполнительную власть города Баку обращении в связи с проведением акции. Кроме того, не будут допущены какие-либо шаги, которые могут привести к беспорядкам и противостоянию. В противном случае, организаторы митинга и нарушители будут наказаны в рамках закона», - сказал он.

Отметим, Национальный совет обратился в Исполнительную власть города Баку в связи с намерением провести 8 апреля митинг. Исполнительная власть дала согласие на его проведение. Митинг пройдет на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе (бывший стадион «Мэхсул»).