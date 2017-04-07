Интриги, обман, подкуп и подковёрная борьба – хорошо известные особенности коварной византийской политики. На Капитолийском холме Великого Рима ее отвергали даже во времена самых деспотичных императоров. Не приемлют ее и на Капитолийском холме республиканского Вашингтона.

И новая республиканская власть в Вашингтоне в лице довольно эксцентричного политика Дональда Трампа с вершины политического Олимпа провозгласила новую внешнеполитическую доктрину. В своей инаугурационной речи, осудив прикрытую пурпурной либеральной риторикой имперско-завоевательную политику предыдущего руководства, Дональд Трамп в лучших традициях римско-сенатской власти заявил: «Мы прекратим попытки заниматься построением демократии за пределами США и свергать режимы, а также вовлекаться в ситуации, в которые не имеем никакого права вмешиваться».

Что же предпринял новый президент для реализации своей доктрины невмешательства и изоляционизма, к которой призывали будущие поколения американцев их отцы-основатели? Трамп отозвал всех послов США, присягнувших на Капитолийском холме. А ведь именно посольства США превратились в некие потайные византийские храмы, где плелись интриги и зрели заговоры, зарождались комплоты против президентов и правительств, да и целых стран, в которых резиденты и агенты ЦРУ мостили дорогу в адскую и мятежную смуту безвременья.

После нашумевшего заявления нового американского президента, возвеличившего Америку своим публичным отказом от политики либерального экспансионизма, наши взоры обратились к Посольству США в Баку. Начиная с 1992 года, со дня открытия этого дипломатического учреждения и пребывания в Баку досточтимого американского морпеха Ричарда Майлза – кудесника цветных революций в Баку, Белграде, Тбилиси и многих других столицах новорожденных государств, именно эта византийская вотчина и стала источником главных политических катаклизмов, вызовов и заговоров.

«Уйдет ли Секута?» – с этим многозначительным вопросом мы и обратились к посольству США. Ведь Секута был ставленником тандемократии Обама - Клинтон. А Трамп заверил: за своими пределами США американскую демократию навязывать не станут. Каждому народу - свою национальную демократию! 6 января Секута явился перед азербайджанским сообществом и громогласно объявил: «Я являюсь представителем президента Трампа и буду проводить его внешнюю политику!»

Таков смысл его слов. Но совпадают ли слова Секуты с его деяниями? Вот наглядный и злободневный пример. 3 апреля посол Секута собирает в своем византийском храме наиболее оголтелую и откровенно враждебную часть противников президента Ильхама Алиева. Аудиенции Секуты удостоены хорошо знакомые лица: экстремистка Самира Агаева из подпольной организации «Движение D-18», необузданная соратница Али Керимли – Гезал Байрамлы, в конец распоясавшаяся хулительница властей Гюльтекин Гаджибейли, жена политзека-радикала Сеймура Хази – Нигяр Ягублу, оголтелая мусаватистка Севиндж Гусейнова…

Что же обсуждает с феминистками из движения сопротивления посол США? Политическую ситуацию и права человека. Спрашивается, для чего послу США надобно обсуждать с реакционным крылом оппозиции политическую ситуацию, и насколько эти консультации коррелируются с курсом, объявленным Трампом?

Допустим, Секута воспользуется правом, данным ему Венской конвенцией, и объяснит это элементарным дипломатическим любопытством. Но ведь посол наверняка знакомится с аннотацией азербайджанских СМИ и отлично осведомлен о реальной ситуации в стране, разве не так? Если посол в самом деле изучает ситуацию, то почему не проводит идентичную встречу с представителями прекрасного пола из противоположного лагеря? Что ему мешает выслушать вице-спикера Бахар Мурадову, представителя Администрации президента Фатьму Абдуллазаде, главу канцелярии президента Диляру Сеидзаде, депутатов Жалю Алиеву, Ганиру Пашаеву, Агию Нахчыванлы и других? Или послу неинтересно поспрашивать и их о правах человека? И еще, почему с разнузданными, неотесанными откровенными экстремистами встречается именно посол США? Почему их не привечают, скажем, послы России, Турции, Ирана, Грузии или Казахстана? Ведь у ближайших соседей Азербайджана априори больше мотивов для всестороннего изучения не столь уж запутанной и, по большому счету, однозначной ситуации, чем у далекой заокеанской самодержавы, которая, судя по заявлению президента Трампа, с недавних пор не вмешивается во внутренние дела других государств.

Допустим, «политические буревестницы» просветили посла. Но с какой целью Секута следом встречается с лидерами протестных молодежных организаций? И почему эта встреча происходит накануне оппозиционного митинга?

А все потому, что Секута лукавит. Он представляет не президента Дональда Трампа. Он все еще выражает интересы тандемократии Обама - Клинтон и всех тех сил в Вашингтоне, что по сей день не дают работать Белому дому, вставляют палки в колеса Трампа, разносят черный пиар по страницам пестрой американской печати.

Сразу после ухода острого ценителя и большого любителя революционных пряников - проигравшей Виктории, да-да, той самой Нуланд, вдохновителя тотального политико-идеологического наступления на Азербайджан, словно по велению волшебной палочки некоего чародея исчезли с цирковой арены штатные критики президента Алиева – Козларич и Крамер, без вести пропала черная вдова азербайджанского реввоенсовета Ребекка Винсент…

Представляете, вдруг потеряла всякий интерес к далекому крошечному заморскому и малознакомому американским реднекам Азербайджану и влиятельная американская печать в лице Washington Post и New York Times. Умолкли критики в странах-сателлитах: не успел Трамп войти в Овальный кабинет, как британская, немецкая и французская печать словно забыла о существовании Азербайджана.

Так ведь на протяжении двух лет мы неустанно и беспрестанно писали и убеждали не только общественность, но и западное экспертное сообщество в том, что именно Нуланд и ее окружение сценируют весьма унылый игровой сюжет «деспотичного Азербайджана». Именно Нуланд и клинтоновский Госдеп разыграл беспрецедентную и умело срежиссированную кампанию так называемого разоблачения азербайджанских властей накануне первых Евроигр. А Европарламент не устоял перед натиском и тотальным давлением тандемократии, приняв злополучную резолюцию о правах человека в стране, где по недоразумению объявлены политические свободы. Оппозиция проводит митинги в центре столицы, в соцсетях и в печати звучат критические голоса, на политической арене бушуют неимоверно лихие страсти… Вот это, вне сомнения, и есть деспотия, почти как в Эритрее и Туркменистане.

Казалось бы, после эпохального разворота Трампа все инсинуации в духе а-ля пряники Виктории остались в прошлом. Ведь триумфальный визит-прорыв Ильхама Алиева в Брюссель, ознаменовавший долгожданную для европейских народов диверсификацию энергоресурсов и завершение строительства большой трубы, обозначил новую веху в отношениях с Западом. Теплая и откровенная беседа Ильхама Алиева с Дональдом Трампом наметила совершенно новый уровень совместного взаимодействия – без революций, инсинуаций и предательских ударов в спину. Азербайджанская власть поверила в искренность побуждений новоизбранного лидера американской нации.

И как прикажете понимать в свете эпохального разворота науськивания посла Секуты, прошептавшего на ухо Али Керимли идею попытки новой раскачки неизменного за все правление президента Алиева статус-кво в мирном и безмятежном Баку? Ведь Секуте доподлинно известно об отсутствии активных протестных политических настроений и брожении в социальных базовых низах так называемых оппозиционеров.

Али Керимли должен собрать на площади заметную массу и создать видимость разбушевавшегося протеста. Но у него таких базовых сил и ресурсов нет. Общество в целом аполитично, неизменно стабильная реальность сегодняшнего дня людям гораздо ценнее призрачных войн за иллюзорную демократию, которые почему-то выливаются в сирийские, ливийские и украинские трагедии. И даже потенциально недовольные властью скептичны в отношении оппозиции. Что им искать на митинге политикана, чей сын Тюркель Керимли тусуется в злачных пабах Лондона?

Куда же обратиться лидеру фронтистов? Конечно же, к исламистам. Так почему же и с какой целью Секута опосредованно активизирует политический ислам в Азербайджане – единственный, пусть немногочисленный и безглавый, но самодостаточный пассионарий в стране?! На что, как не на клерикальную исламистскую социальную базу остается уповать безнародному Фронту?!

Секуте нужна вторая «Джебхат ан-Нусра» или бородатые стражи исламской революции? Для чего американский посол подтолкнул лидера светской оппозиции на союз с исламистами, искусственно взвинчивая протестные настроения в мечетях и радикализируя клерикальную социальную базу? Судя по выступлениям Трампа, подобные выпады Секуты никак не увязываются с новой внешнеполитической концепцией. Тогда чей политический заказ он выполняет? Кого представляет в Баку?

Американский посол пытается разбудить не только клерикалов, но и сепаратистов. По имеющейся информации, недавно представитель посольства США во время своего вояжа в Загаталу встречался и с представителями сепаратистских движений. Что это за подковерная игра? Какой заговор плетет в своей византийской часовне американский посол?

Почему власти Азербайджана с сановитым равнодушием со стороны взирают на откровенно провокационную деятельность американского посла, тогда как налицо нескрываемая враждебная позиция, направленная на подрыв отношений между официальным Вашингтоном и Баку, не так ли?! Приход к власти Трампа открыл новую возможность для правительства Азербайджана – не только нормализовать, но и расширить партнерство с глобальной супердержавой до уровня многовекторного партнерства.

А что делает Секута? Он откровенно вносит раздор во взаимоотношения официального Баку с Вашингтоном. Почему же до сих пор власти и МИД Азербайджана не довели до властей США информацию о нескрываемо враждебной деятельности посла? Бывшего посла Ричарда Морнингстара объявили персоной нон-грата только за неосторожно высказанную мысль об аналогии азербайджанского Мейдана с украинским Майданом. А Роберт Секута под воздействием своих покровителей в Вашингтоне, которые по всей видимости и входят в противоборствующий с Трампом политический лагерь, пытается превратить надуманную идею в пугающую быль. И поднимает пыль в центре процветающей столицы!

Американский посол отправляет на протестную площадь молодых клерикалов из шиитских мечетей разрушать секулярные устои прозападного Азербайджана. Какой еще аргумент должен подвигнуть госсекретаря Рекса Тиллерсона отозвать посла-мятежника? Эльмару Мамедъярову надо срочно выходить на Вашингтон. Пока не поздно!

На ковер посла, иначе его далеко идущие подковерные хитросплетения выбьют из-под ног Баку и Вашингтона этот ковер, который всем казался твердой почвой.