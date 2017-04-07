Госсекретарь Тиллерсон: «Вот что случается, когда страны пересекают красную линию»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ракетный удар Трампа является демонстрацией того, что случается, когда страны «пересекают красную линию». А еще добавил, что Вашингтон уже предпринимает шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что контактов с руководством РФ перед нанесением удара по сирийскому аэродрому не было, передает телеканал «Россия 24». С соответствующим заявлением руководитель внешнеполитического ведомства США выступил перед журналистами.

Тиллерсон при этом отметил, что были соблюдены соглашения между военными США и РФ о предотвращении конфликтов.