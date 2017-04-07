Подписаться на уведомления
 

Саудовская Аравия поддержала удары США в Сирии

 

Власти Саудовской Аравии заявили, что полностью поддерживают авиаудары США по военным объектам в Сирии. В пятницу, 7 апреля, саудиты заявили, что это было мужественное решение президента Трампа, которое он принял в ответ на применение химического оружия против мирных жителей. 

«Ответственный источник в Министерстве иностранных дел заявил, что Королевство Саудовской Аравии полностью поддерживает военные действия США в Сирии по военным объектам, которые стали ответом на использование сирийским режимом химического оружия против невинных гражданских лиц»,  пишет информагентство SPA. 

1384 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 17° / 8°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Чавушоглу запросил разговор с Лавровым по Сирии
На разрушенном сирийском аэродроме находились граждане России
Турция призвала срочно ввести бесполетную зону в Сирии
Россия приостановила соглашение с США по Сирии
Американцы уничтожили 15 самолетов Асада
184 человека скоро станут победителями лотереи Unibank
Трамп едет в Китай
Президент Ильхам Алиев поручил оказать помощь Джибути
Израиль тоже нанес удар по Сирии
Саудовская Аравия поддержала удары США в Сирии
Госсекретарь Тиллерсон: «Вот что случается, когда страны пересекают красную линию»
Подковёрная игра посла США Секуты в Баку наша передовица
Полиция предупредила оппозицию из-за митинга в Баку
В Мексике пропали без вести почти 30 тысяч человек
Удар США вывел из строя все самолеты Асада в Хомсе
Малена Мард прощается с Азербайджаном
Эрдоган пообещал поддержать войну США против Асада
Великобритания полностью поддержала удар США по Сирии
Пентагон: «Мы предупредили русских об ударе по Сирии»
Путин обвинил США
Пожар в Билясуваре Есть погибший
Советник Трампа: «Было три варианта по Сирии. Президент решил действовать»
Армяне продолжают стрелять
Нефть подорожала на фоне войны США против Сирии
Израиль поддержал войну США против Сирии, а Иран обвиняет
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться