Саудовская Аравия поддержала удары США в Сирии

Власти Саудовской Аравии заявили, что полностью поддерживают авиаудары США по военным объектам в Сирии. В пятницу, 7 апреля, саудиты заявили, что это было мужественное решение президента Трампа, которое он принял в ответ на применение химического оружия против мирных жителей.

«Ответственный источник в Министерстве иностранных дел заявил, что Королевство Саудовской Аравии полностью поддерживает военные действия США в Сирии по военным объектам, которые стали ответом на использование сирийским режимом химического оружия против невинных гражданских лиц», — пишет информагентство SPA.