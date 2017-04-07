Израиль тоже нанес удар по Сирии

Телеканал Sky News Arabia сообщил об ударах по позициям "Хезболлах" и сирийской армии в районе Дараа, на юго-западе Сирии.

Точное время авиаудара не сообщается. Официальных сообщений от Израиля пока не поступало. Возможно, что Израиль нанес авиаудары раньше, чем США.

В сообщении отмечается, что сирийская оппозиция заявляет о новых ударах израильских ВВС по объектам "Хезболлах".

Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлах" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.