184 человека скоро станут победителями лотереи Unibank

А вы знаете, что у вас есть шанс выиграть 1000 манатов? Что для этого нужно сделать?

Ничего сложного. Просто проводите свои ежедневные платежи через мобильное приложение Unibank Mobile либо совершайте покупки с помощью карт Unibank.

Сделав всего лишь одну транзакцию, вы получите шанс от Unibank выиграть до 1000 манатов. Каждая транзакция, сделанная с помощью вашей карты или посредством приложения Unibank Mobile, в размере от 10 манатов и выше даст вам шанс попасть в список победителей лотереи.

Число победителей «Лотереи весны», которую проводит Unibank, составит 184 человека, призовой фонд - 10 000 манатов.

Больше транзакций – больше шансов.

Пользуясь дебетовыми, кредитными и зарплатными картами Unibank, вы получаете шанс на участие в лотерее.

Ниже приведен список операций, сделав которые с помощью мобильного приложения Unibank Mobile, вы получаете шанс на участие в лотерее:

- Оплаты за коммунальные, мобильные, стационарные, интернет/ТВ-услуги.

- Денежные переводы со счета на счет, с карты на карту, со счета на карту, с карты на карту в различных валютах.

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке:

- 1 человек - 1000 манатов

- 3 человека - 500 манатов

- 30 человек - 100 манатов

- 50 человек - 50 манатов

- 100 человек - 20 манатов.

Лотерея продлится с 4 марта по 10 апреля. Победителями будут клиенты, которые сделали транзакции именно в этом промежутке времени. Розыгрыш состоится 19 апреля. Победителей определит специально созданная для данной лотереи программа путем случайного выбора.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и в Twitter (https://twitter.com/unibank).

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