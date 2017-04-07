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Американцы уничтожили 15 самолетов Асада

 

Не менее 15 боевых самолетов уничтожены или повреждены в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе «Шайрат», сообщает в пятницу арабское издание «Аль-Масдар».

Кроме того, на аэродроме загорелись цистерны с горючим, пожар до сих пор не потушен.

Ранее сообщалось, что в результате удара погибли шесть человек, в том числе мирные жители. Среди погибших, по данным «Аль-Масдар», один пилот ВВС Сирии, еще несколько летчиков ранены.

В четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия.

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