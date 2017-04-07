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Деньгами Межбанка сорил сам Джахангир Гаджиев Haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафиггызы 

Накануне в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по делу бывшего депутата и олигарха Дуньямина Халилова и других бизнесменов, присвоивших десятки миллионов манатов, полученных в Межбанке в качестве кредита. На очередном заседании председательствовал судья Ахмед Гулиев.

Заседание началось с выступлений свидетелей. Первым дал показания Аскер Мамедов.

Свидетель сказал, что подтверждает свои показания, которые давал на следствии.

По словам А.Мамедова, он работал директором департамента в Международном банке Азербайджана и был заместителем председателя правления банка Джахангира Гаджиева. В 2010 году Аскер Мамедов уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

«Все кредиты различным компаниям выдавались согласно распоряжениям Эмина Мустафаева. Я только потом узнал, что Межбанк осуществляет какие-то проекты за границей»,  сказал свидетель.

В качестве свидетеля дал показания и генеральный директор Межбанка Фуад Исламов. Он сказал, что знает обвиняемых Дуньямина Халилова и Шакира Мусаева, и подтвердил свои показания, данные на следствии.

«В то время я был членом кредитного комитета Межбанка и подписывал решения этого комитета, в том числе и документы о выдаче кредита компаниям Д.Халилова»,  заявил свидетель.

В свою очередь гособвинитель спросил свидетеля, знал ли он, что, подписывая эти документы, нарушает закон. Фуад Исламов ответил, что не знал о том, что выдача этих кредитов незаконна.

«Кредитные документы готовил председатель кредитного комитета банка Эмин Мустафаев, мы лишь подписывали их. Председатель комитета говорил нам, что руководство банка распорядилось подписать кредитные документы, мы и подписывали. Говорили, что сам Джахангир Гаджиев давал распоряжения. За каждым кредитным договором был какой-либо проект. Согласно этим проектам выдавались и соответствующие кредиты. Если выдавался особо крупный кредит, решение о его выдаче принимал Наблюдательный совет банка»,  заявил Ф.Исламов.

Затем дала показания свидетель Виктория Халилова, работавшая главным бухгалтером в одной из компаний Дуньямина Халилова. Она заявила, что все документы подготавливала по личному распоряжению олигарха.

Свидетель Руслан Алиханов, который работал главным бухгалтером в компании General Construction, дал аналогичные показания и подтвердил свои показания, данные на следствии.

Очередное заседание суда состоится 13 апреля.

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