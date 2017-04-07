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Али Гусейнли: «У Русской общины Азербайджана тоже имеются проблемы с документацией»

Автор: Отдел информации 

Председатель парламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Милли Меджлиса Али Гусейнли призывает Верховный суд России не спешить с вопросом ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса, сообщает из Милли Меджлиса собственный корреспондент haqqin.az.

«Всероссийский азербайджанский конгресс был создан по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. И сегодня эта структура не только объединяет действующие в России азербайджанские диаспорские организации, но и активно защищала и защищает национальные интересы российского государства»,  подчеркнул А.Гусейнли.

По его словам, поддержка российского государства характеризует деятельность ВАК.

«За последние годы азербайджано-российские отношения приобрели стратегический характер. Наше сотрудничество носит искренний характер. Поэтому у нас вызывает удивление обращение Министерства юстиции РФ в Верховный суд России в связи с ликвидацией ВАК. Мы считаем, что этот шаг носит провокационный характер»,  сказал депутат.

А.Гусейнли отметил, что российский Минюст несколько раз предупреждал ВАК по поводу документации организации.

«В последний, третий, раз Минюст обратился по данному вопросу в ВАК в октябре 2016 года. А в декабре состоялся очередной съезд конгресса, на которым был избран новый председатель организации  Фазиль Гурбанов. После этого в ВАК начали приводить в порядок документацию, и новые документы были направлены в Министерство юстиции»,  подчеркнул он.

Парламентарий выразил сожаление, что, несмотря на это, российский Минюст в марте обратился в Верховный суд с просьбой вывести ВАК из единого реестра.

«Однако российское законодательство содержит несколько вариантов решения данного вопроса»,  сказал А.Гусейнли.

По его словам, закрытие организации является самой крайней мерой.

«Поэтому нас удивляют шаги, направленные на ликвидацию играющей роль моста между Россией и Азербайджаном структуры. Мы им советуем еще раз пристальнее обратиться к российскому законодательству»,  отметил А.Гусейнли.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с документацией имеются и у Русской общины Азербайджана.

«Однако Русская община сотрудничает с Министерством юстиции Азербайджана. У нас никого не закрывают. Это право может быть использовано как самый последний шаг. Надеюсь, административная коллегия Верховного суда России будет руководствоваться Европейской конвенцией о правах человека.

Российская общественность должна знать: несмотря на то, что это правовой вопрос, нас это очень волнует и имеет для нас политический подтекст»,  сказал А.Гусейнли.

Обращаясь к Милли Меджлису, депутат предложил направить от имени парламентского комитета дружбы Азербайджан-Россия соответствующее обращение в адрес Верховного суда и Министерства юстиции РФ.

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