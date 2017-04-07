Али Гусейнли: «У Русской общины Азербайджана тоже имеются проблемы с документацией»

Председатель парламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Милли Меджлиса Али Гусейнли призывает Верховный суд России не спешить с вопросом ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса, сообщает из Милли Меджлиса собственный корреспондент haqqin.az.

«Всероссийский азербайджанский конгресс был создан по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. И сегодня эта структура не только объединяет действующие в России азербайджанские диаспорские организации, но и активно защищала и защищает национальные интересы российского государства», — подчеркнул А.Гусейнли.

По его словам, поддержка российского государства характеризует деятельность ВАК.

«За последние годы азербайджано-российские отношения приобрели стратегический характер. Наше сотрудничество носит искренний характер. Поэтому у нас вызывает удивление обращение Министерства юстиции РФ в Верховный суд России в связи с ликвидацией ВАК. Мы считаем, что этот шаг носит провокационный характер», — сказал депутат.

А.Гусейнли отметил, что российский Минюст несколько раз предупреждал ВАК по поводу документации организации.

«В последний, третий, раз Минюст обратился по данному вопросу в ВАК в октябре 2016 года. А в декабре состоялся очередной съезд конгресса, на которым был избран новый председатель организации — Фазиль Гурбанов. После этого в ВАК начали приводить в порядок документацию, и новые документы были направлены в Министерство юстиции», — подчеркнул он.

Парламентарий выразил сожаление, что, несмотря на это, российский Минюст в марте обратился в Верховный суд с просьбой вывести ВАК из единого реестра.

«Однако российское законодательство содержит несколько вариантов решения данного вопроса», — сказал А.Гусейнли.

По его словам, закрытие организации является самой крайней мерой.

«Поэтому нас удивляют шаги, направленные на ликвидацию играющей роль моста между Россией и Азербайджаном структуры. Мы им советуем еще раз пристальнее обратиться к российскому законодательству», — отметил А.Гусейнли.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с документацией имеются и у Русской общины Азербайджана.

«Однако Русская община сотрудничает с Министерством юстиции Азербайджана. У нас никого не закрывают. Это право может быть использовано как самый последний шаг. Надеюсь, административная коллегия Верховного суда России будет руководствоваться Европейской конвенцией о правах человека.

Российская общественность должна знать: несмотря на то, что это правовой вопрос, нас это очень волнует и имеет для нас политический подтекст», — сказал А.Гусейнли.

Обращаясь к Милли Меджлису, депутат предложил направить от имени парламентского комитета дружбы Азербайджан-Россия соответствующее обращение в адрес Верховного суда и Министерства юстиции РФ.