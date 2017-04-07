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Азербайджану нужна нефть по 66 долларов за баррель Исследование агентства Fitch

Автор: Отдел экономики 

Рейтинговое агентство Fitch обнародовало исследование по нефтедобывающим государствам, назвав для каждой необходимую ей стоимость нефть, чтобы свести фискальный баланс 2017 года, передает Bloomberg. В худшем положении оказалась Нигерия, для этой страны оптимальная цена барреля «черного золота» составляет 139 долларов. В самом лучшем положении Кувейт – 45 долларов. Азербайджан расположился в середине списка (66 долл.)

В целом Fitch прогнозирует, что в этом году нефть в среднем будет стоить 52,50 доллара за баррель.

Напомним, что вчера министр энергетики Азербайджана Натик Алиев заявил, что цена на нефть в 50-60 долларов устраивает нашу страну. «Для Азербайджана важно, чтобы цены на нефть на мировом рынке формировались на уровне 50-60 долларов. Если цены упадут ниже этой цифры, то Азербайджан столкнется с убытком», - отметил министр.

Как отмечает Fitch, проанализировавшее ситуацию в 14 крупнейших странах-экспортерах нефти на Ближнем Востоке, Африке и странах Европы, даже после сокращения правительственных субсидий и девальвации валюты, 11 нефтедобывающих государств не будут иметь сбалансированные государственные бюджеты в этом году. Речь идет даже и о Саудовской Аравии.

Только Кувейту, Катару и Республике Конго нужна цена на нефть ниже прогноза Fitch.

Итак, список стран и необходимая для них цена на нефть: Нигерия - 139 долл., Бахрейн - 84 долл., Ангола - 82 долл., Оман - 75 долл., Саудовская Аравия - 74 долл., Россия - 72 долл., Казахстан - 71 долл., Габон - 66 долл., Азербайджан - 66 долл., Ирак - 61 долл., Объединенные Арабские Эмираты - 60 долл., Республика Конго - 52 долл., Катар - 51 долл., Кувейт - 45 долл.

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