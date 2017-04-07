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Сборная Азербайджана прилетела в Хорватию и исчезла

Автор: Эльмир Алиев 

В Хорватии удивлены тем, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетике проделала путь в 4000 километров из Баку до местного города Сплит, а затем… просто «испарилась», сообщает haqqin.az со ссылкой на хорватские СМИ.

«Делегация прилетела в Загреб, откуда отправилась в Сплит, где для них были забронированы номера в отеле в период с 31 марта по 8 апреля. Но после одного дня пребывания сборная Азербайджана покинула отель, никому ничего не объяснив. Естественно, что азербайджанские штангисты не приняли участия в чемпионате Европы», - пишут хорватские издания.

В Хорватии недоумевают: для чего нужно было тратить на дорогу почти 24 часа, а потом неожиданно уехать. Местные СМИ предполагают, что сборную Азербайджана напугал строгий допинг-контроль – куда более эффективный, чем на предыдущих соревнованиях по тяжелой атлетике.

В пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана haqqin.az сообщили, что с командой все в порядке, она вернулась в Баку. «Тренерский совет Федерации тяжелой атлетики Азербайджана принял решение, что участие в чемпионате Европы помешает подготовке к Играм Исламской солидарности, - заявил пресс-секретарь Федерации Кенан Масталиев. – За один месяц с небольшим выступать на двух крупных соревнованиях было бы очень рискованно. Данное решение было принято в последний момент. Планировалось, что на чемпионате Европы выступят резервисты, но затем тренерский штаб решил, что эти ребята могут нам понадобиться на Исламиаде».

Пресс-секретарь полностью отрицает вероятность того, что наша команда покинула Хорватию из-за опасений быть пойманными на допинге.

«Я понимаю, что в первую очередь в голову лезут именно мысли о допинге. Но в данном случае эти предположения безосновательны. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут в любой момент прибыть в расположение нашей сборной и убедиться в том, что азербайджанские тяжелоатлеты чисты».

Кенан Масталиев также сообщил, что в Хорватию отправилась делегация из семи человек. Обратно в тот же день вернулись пятеро, а судья Вахид Назаров и старший тренер женской сборной Азербайджана Наталья Прищепа остались в Хорватии: Назаров представляет нашу страну в судейском корпусе, а Прищепа вышла на помост, так как совмещает тренерскую работу с выступлениями за сборную Молдовы.

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