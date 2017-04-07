Москва пообещала повысить эффективность системы ПВО армии Асада

Предпринимаются меры для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

«Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил», — сказал Конашенков на брифинге в Москве в пятницу.

Он также отметил, что меньше половины из 59 американских крылатых ракет долетели до сирийской авиабазы Шайрат.

«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетели всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал Конашенков, добавив, что боевая эффективность американского ракетного удара оказалась «крайне низкой».

Американскими ракетами уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть самолетов Миг-23 в ремонтных ангарах и радиолокационная станция. При этом не пострадали взлетная полоса, рулежные дорожки, самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены.

В российском Минобороны уточнили, что массированный удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе был нанесен 7 апреля в период с 03:42 до 03:56 из акватории Средиземного моря в районе острова Крит с двух эсминцев ВМС США «Росс» и «Портер». В результате четыре человека погибли, двое пропали без вести и шестеро получили ранения.

В сообщениях американских официальных лиц отмечалось, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия. Также сообщалось, что базу могли использовать российские военные. В Пентагоне заявили, что за два часа до атаки предупредили о ней Россию.