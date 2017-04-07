За убийством армян в Москве стоял гражданин Армении

Гражданин Армении задержан по подозрению в убийстве двух человек, тела которых с огнестрельными ранениями были обнаружены в багажнике машины в Подмосковье, сообщает ГСУСК по Московской области.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в багажнике автомобиля в подмосковном селе Развилка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"Благодаря грамотно спланированному комплексу оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность к совершению указанного преступления ранее неоднократно судимого 35-летнего гражданина Армении. Следствием установлено, что убийство совершено им после произошедшего с потерпевшими конфликта", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.