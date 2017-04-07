Подписаться на уведомления
 

Лукашенко о том, почему карабахский конфликт не находит решения

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Содружеству Независимых Государств стоит занять активную позицию по разрешению конфликтов на постсоветском пространстве. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».

«Если бы мы в рамках СНГ решили приднестровскую проблему, Нагорного Карабаха проблему, проблему Донбасса в Украине… Но мы же этого не делаем. И порой не делаем не потому, что нельзя сделать, а потому, что разные интересы. А проблему решать надо», - заявил Лукашенко.

При разрешении данных конфликтов, как считает белорусский президент, необходимо исходить из интересов людей: «В Нагорном Карабахе, что, люди хорошо живут, постоянно подвергаясь определенным военным проблемам? Они просто живут и ждут, что завтра что-то случится, не дай Бог, бомба на голову упадет. Это нормально? Это ненормально! Кому это выгодно? Никому! Надо решить вот эти вопросы, которые лежат на поверхности в СНГ, прежде чем заглядывать в будущее. И, решая эти вопросы, мы увидим новые стратегические направления, по которым нам надо будет действовать».

2304 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Путин созвал Совбез по Сирии
Лукашенко о том, почему карабахский конфликт не находит решения
За убийством армян в Москве стоял гражданин Армении
Москва пообещала повысить эффективность системы ПВО армии Асада
Россия срочно перебрасывает корабли в Сирию
Песков: «США предупредили Россию об обстреле аэродрома» обновлено
Поножовщина в бакинской школе
Сборная Азербайджана прилетела в Хорватию и исчезла
Азербайджану нужна нефть по 66 долларов за баррель Исследование агентства Fitch
В Турции арестовали сирийского пилота
Али Гусейнли намекнул: «Русская община в Баку может быть закрыта»
Кадры уничтоженного американцами аэродрома Асада фото; видео
Лавров сравнил атаку на Сирию с нападением на Ирак
Деньгами Межбанка сорил сам Джахангир Гаджиев Haqqin.az из зала суда
Чавушоглу запросил разговор с Лавровым по Сирии
На разрушенном сирийском аэродроме находились граждане России
Турция призвала срочно ввести бесполетную зону в Сирии
Россия приостановила соглашение с США по Сирии
Американцы уничтожили 15 самолетов Асада
184 человека скоро станут победителями лотереи Unibank
Трамп едет в Китай
Президент Ильхам Алиев поручил оказать помощь Джибути
Израиль тоже нанес удар по Сирии
Саудовская Аравия поддержала удары США в Сирии
Госсекретарь Тиллерсон: «Вот что случается, когда страны пересекают красную линию»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться