Путин созвал Совбез по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии после ракетного удара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялось детальное обсуждение ситуации, сложившейся в Сирии после нанесения США ракетных ударов", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, "действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву".

"На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом", — отметил Песков.

"Также было выражено сожаление в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений, который был нанесен в связи с произведенными ударами по объектам Сирии", — добавил он.

По словам пресс-секретаря, "обсуждались также различные вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России по поддержанию антитеррористической операции Вооруженных сил Сирии".