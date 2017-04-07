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Мунзер Баракат: «Американцы предупредили русских, а русские – сирийцев» Сирийский аналитик об атаке США

Автор: Отдел политики 

«Атака США на Сирию и ракетный удар по военной базе Шайрат в Хомсе серьезно осложнят ситуацию вокруг конфликта в нашей стране. Однако большой войны с США, во всяком случае сейчас, не будет». Об этом haqqin.az сказал сирийский аналитик Мунзер Баракат.

Напомним, США нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии. Сообщается о нескольких погибших военнослужащих и уничтожении военного аэродрома Шайрат. Считается, что с этой авиабазы сирийская авиация нанесла удар по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей. Президент России Владимир Путин уже заявил, что удары США по Сирии являются агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

По словам Бараката, решение президента США Дональда Трампа атаковать Сирию больше похоже на пиар-ход.

«На фоне падения своих рейтингов Трамп хочет показать нации решительность, - считает сирийский аналитик. – При этом поводом для удара по Сирии названа химическая атака, якобы проведенная сирийскими войсками в городе Хан-Шейхун. Но этого не было. Сирийская армия разбомбила военные склады террористов, где, возможно, и оказалось химическое оружие. Но вопрос: как возле этого склада оказалось столько детей? Вопросов много. Ясно одно: это трагедия, срежиссированная врагами Сирии».

Баракат отмечает, что Запад, Турция и некоторые арабские страны поддерживают так называемую оппозицию, состоящую в действительности из террористов.

«Однако повторю: я не ожидаю сейчас большой войны с США. Судите сами: американцы заранее предупредили всех, в том числе и русских, об ударе по военной базе. Русские, естественно, предупредили сирийцев. В итоге вся техника, находившаяся в рабочем состоянии, была выведена с нее. Остались только не пригодные к эксплуатации самолеты, которые и были уничтожены американскими ракетами, - отмечает Баракат. - Однако что будет дальше – предсказать не берусь. От Трампа можно ожидать чего угодно».

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