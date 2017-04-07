«Для российской элиты это шок. Сами себя убедили, что Трамп договороспособен и друг России». Об этом в беседе с haqqin.az заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя удары США по Сирии.

По его словам, отношение к произошедшему здесь очень болезненное. «Москва уже приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Владимир Путин считает американские удары по Сирии «агрессией». Ожидаем последствий. Иллюзии, что с Трампом можно договориться, рухнули окончательно», - отметил эксперт.

По его мнению, наземной операции США не будет, но давление на Сирию и Россию будет расти.

Еще одна плохая новость - заявление Эрдогана о готовности поддержать американскую операцию в Сирии. «Мы поддержим военную операцию США в отношении Сирии. Мы не дрогнем!» - сказал Эрдоган. «Союз США и Турции в сирийском вопросе - страшный сон Кремля», - считает аналитик.

Рассказал эксперт и о том, что думают российские «трампофилы». «Они считают, что этот удар направлен прежде всего против Трампа. Мол, как минимум три организации ему не подчиняются - это НАТО, ЦРУ и Госдеп, которые ведут свою собственную глобальную игру. Этот инцидент не позволит Трампу закончить войну в Сирии и вывести оттуда войска. А также осложняет сближение с Россией, которого так хотел Трамп. Более того, на пути осложнения отношений с Россией нас ждут еще и другие провокации».

«На самом же деле, тема «марионетки Путина» стала реально опасной для президента США Дональда Трампа, и ему было важно показать себя крутым парнем. Россия же содержательно за последнее время ничего не предложила. Изображали непоколебимость и капризность. Поднимали ставки. Переиграли сами себя. Трамп говорил о разговоре с позиции силы, вот и показал своим оппонентам и партнерам по переговорам во всем мире, что может разговаривать с позиции силы. Для него сильный ход. Для России разочарование и проблема».

В заключение Калачев рассказал свежий анекдот, показывающий всю степень разочарования российской элиты в Дональде Трампе: В ответ на обстрел и уничтожение базы сирийских ВВС американскими крылатыми ракетами Кремль признался в существовании русских хакеров и помощи Трампу во время избрания. «Мы готовы подтвердить это в Конгрессе, Сенате и Верховном суде США», - заявили в Кремле.