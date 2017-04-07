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Цве Маген: Трамп приблизил развязку сирийского конфликта эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Израиль и США ставят перед собой совершенно разные задачи в Сирии. Об этом haqqin.az сказал известный израильский политолог, научный сотрудник Института национальных исследований проблем безопасности Тель-Авивского университета, бывший посол Израиля в России и Украине Цве Маген.

Целью возможных авиаударов израильских ВВС в Сирии могут быть не сирийские позиции, а объекты и позиции террористической организации «Хезболлах». «Что касается США, то в данном случае ракетный обстрел следует рассматривать как заявление Трампа по Ближнему Востоку и по политике России», - отметил он.

По мнению политолога, Трамп показал, что готов жестко отстаивать интересы США в этом регионе, как и обещал во время предвыборной кампании: «Нет никаких оснований полагать, что эти события приведут к крайнему обострению или даже военному конфликту между США и РФ. Американцы атаковали не российскую базу, а сирийские позиции. При этом официально Вашингтон заявил, что наказал Дамаск за использование химического оружия».

В принципе, дав приказ атаковать, Трамп приблизил развязку сирийского конфликта. Конечно, в ближайшее время отношения между РФ и США ухудшатся, но затем будет найдено компромиссное решение конфликта.

Политолог не исключил, что с определенными временными ограничениями Башар Асад может оставаться у власти. «Но в любом случае военное вмешательство американцев вынуждает все вовлеченные в конфликт стороны пойти на компромисс», - сказал он.

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