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Эмиль Сулейманов: «Может разродиться большая война» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

«Решение США нанести удар ракетами «Томогавк» по территории авиабазы Шайрат сирийских правительственных сил в районе города Хомс является неприятной неожиданностью для руководства России. Об этом свидетельствует и заявление МИД РФ, распространенное спустя несколько часов после начала этой операции», - заявил haqqin.az научный сотрудник Пражского университета, известный эксперт по государственной безопасности, этническим конфликтам, терроризму и гражданским войнам Эмиль Сулейманов.

Он затруднился дать однозначный ответ на вопрос, означает ли происходящее готовность США начать бомбежки и тех мест, где может скрываться президент Сирии Башар Асад.

«Пока мы этого не знаем. Многое тут зависит от того, как будут развиваться после случившегося российско-американские взаимоотношения: решит ли Москва «наказать» Вашингтон и есть ли у Трампа план по наказанию Асада, или же все произошедшее ныне является импровизацией?» - считает эксперт.

Э.Сулейманов уточнил, что России оказывают поддержку Иран и ряд менее влиятельных государств мира.

«Россия не в одиночестве. Но многие региональные государства поддерживают удар США по Сирии. Я говорю об Иордании, Египте, Саудовской Аравии, Турции. После случившегося сегодня позиции США в регионе, ослабшие при безликом президенте Обаме, могут только усилиться», - считает Э.Сулейманов.

Коснувшись вопроса об интересах Турции в данном конфликте и мотиве официальной поддержки со стороны Анкары действий США, эксперт напомнил, что Анкара с 2011 года пытается избавить Сирию от режима Башара Асада. 

«В этом смысле ничего для Турции не изменилось. Кроме того, использование химического оружия в городе Хан-Шейхун потрясло турецкое общественное мнение. Вполне логично, что Анкара приветствует удары американцев по территории авиабазы Шайрат», - считает эксперт.

Э.Сулейманов поделился с haqqin.az и прогнозами относительно дальнейшего развития ситуации в Сирии.

«Сейчас трудно что-либо предугадать. Можно ожидать всего – от единичного удара США вплоть до большой войны. Произойти она может, если США и Россия пойдут по пути взаимной эскалации сирийского конфликта», - резюмировал эксперт.

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