Подписаться на уведомления
 

В порты Азербайджана вошли 20 тысяч кораблей фото

Автор: Отдел информации 

Находящийся в подчинении Государственной морской администрации Центр обеспечения безопасности морских перевозок продолжает оказывать услуги по обеспечению безопасности навигации, идентификации кораблей и их маршрута, предупреждению о плохих погодных условиях и др.

Для обеспечения кораблей надежной системой связи и усиления контроля за кораблями, плывущими под флагом Азербайджана, установлены современные системы связи и навигации.

Как сообщили haqqin.az в Государственной морской администрации Азербайджана, за отчетный период в Центр обеспечения безопасности морских перевозок поступило 247 испытательных и 66 аварийных сигналов.

В порты Азербайджана за отчетный период зашли 20 285 кораблей. Также зафиксирован выход 20 061 корабля из азербайджанских портов.

Во время проверки на 135 кораблях, плывущих под флагом Азербайджана, выявлено 1 522 недочета. В то же время 397 недочетов были выявлены в ходе проверки на 69 кораблях, плывущих под иностранными флагами.

1 795 кораблям, плывущим под иностранными флагами, были оказаны услуги путеводителя и обеспечен безопасный заход в порты Азербайджана.

 

3985 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

33-летняя женщина пыталась покончить с собой
Взрыв на заводе Турции: есть жертвы
Венская галерея дочери Наргиз Пашаевой фото
Боевики ИГИЛ казнили 140 человек
Накануне новой спецоперации США на Востоке haqqin.az из Дамаска
Начался суд над Али Инсановым
Эмиль Сулейманов: «Может разродиться большая война» эксклюзив
В порты Азербайджана вошли 20 тысяч кораблей фото
Цве Маген: Трамп приблизил развязку сирийского конфликта эксклюзив
Константин Калачев о страшном сне Кремля Российский эксперт о событиях в Сирии
Мунзер Баракат: «Американцы предупредили русских, а русские – сирийцев» Сирийский аналитик об атаке США
Путин созвал Совбез по Сирии
Лукашенко о том, почему карабахский конфликт не находит решения
За убийством армян в Москве стоял гражданин Армении
Москва пообещала повысить эффективность системы ПВО армии Асада
Россия срочно перебрасывает корабли в Сирию
Песков: «США предупредили Россию об обстреле аэродрома» обновлено
Поножовщина в бакинской школе
Сборная Азербайджана прилетела в Хорватию и исчезла
Азербайджану нужна нефть по 66 долларов за баррель Исследование агентства Fitch
В Турции арестовали сирийского пилота
Али Гусейнли намекнул: «И у русской общины в Баку есть проблемы с документацией»
Кадры уничтоженного американцами аэродрома Асада фото; видео
Лавров сравнил атаку на Сирию с нападением на Ирак
Деньгами Межбанка сорил сам Джахангир Гаджиев Haqqin.az из зала суда
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться