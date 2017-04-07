Находящийся в подчинении Государственной морской администрации Центр обеспечения безопасности морских перевозок продолжает оказывать услуги по обеспечению безопасности навигации, идентификации кораблей и их маршрута, предупреждению о плохих погодных условиях и др.

Для обеспечения кораблей надежной системой связи и усиления контроля за кораблями, плывущими под флагом Азербайджана, установлены современные системы связи и навигации.

Как сообщили haqqin.az в Государственной морской администрации Азербайджана, за отчетный период в Центр обеспечения безопасности морских перевозок поступило 247 испытательных и 66 аварийных сигналов.

В порты Азербайджана за отчетный период зашли 20 285 кораблей. Также зафиксирован выход 20 061 корабля из азербайджанских портов.

Во время проверки на 135 кораблях, плывущих под флагом Азербайджана, выявлено 1 522 недочета. В то же время 397 недочетов были выявлены в ходе проверки на 69 кораблях, плывущих под иностранными флагами.

1 795 кораблям, плывущим под иностранными флагами, были оказаны услуги путеводителя и обеспечен безопасный заход в порты Азербайджана.