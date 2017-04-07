Подписаться на уведомления
 

Начался суд над Али Инсановым

 

В Гарадагском районном суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Как сообщает корреспондент haqqin.az, журналистов на процесс не допустили.

На данный момент процесс продолжается.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое, для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

1475 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

33-летняя женщина пыталась покончить с собой
Взрыв на заводе Турции: есть жертвы
Венская галерея дочери Наргиз Пашаевой фото
Боевики ИГИЛ казнили 140 человек
Накануне новой спецоперации США на Востоке haqqin.az из Дамаска
Начался суд над Али Инсановым
Эмиль Сулейманов: «Может разродиться большая война» эксклюзив
В порты Азербайджана вошли 20 тысяч кораблей фото
Цве Маген: Трамп приблизил развязку сирийского конфликта эксклюзив
Константин Калачев о страшном сне Кремля Российский эксперт о событиях в Сирии
Мунзер Баракат: «Американцы предупредили русских, а русские – сирийцев» Сирийский аналитик об атаке США
Путин созвал Совбез по Сирии
Лукашенко о том, почему карабахский конфликт не находит решения
За убийством армян в Москве стоял гражданин Армении
Москва пообещала повысить эффективность системы ПВО армии Асада
Россия срочно перебрасывает корабли в Сирию
Песков: «США предупредили Россию об обстреле аэродрома» обновлено
Поножовщина в бакинской школе
Сборная Азербайджана прилетела в Хорватию и исчезла
Азербайджану нужна нефть по 66 долларов за баррель Исследование агентства Fitch
В Турции арестовали сирийского пилота
Али Гусейнли намекнул: «И у русской общины в Баку есть проблемы с документацией»
Кадры уничтоженного американцами аэродрома Асада фото; видео
Лавров сравнил атаку на Сирию с нападением на Ирак
Деньгами Межбанка сорил сам Джахангир Гаджиев Haqqin.az из зала суда
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться