В ночь на 7 апреля американские крылатые ракеты нанесли серию ударов по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. В результате обстрела база полностью уничтожена вместе с техникой и людьми. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил Россию об операции, поэтому никакого противодействия со стороны российских ПВО не последовало. Ближний Восток вновь на пороге очередной операции Вашингтона, которые всегда заканчиваются трагедией для проживающих там народов.

Информационная составляющая современных войн и военных конфликтов давно уже преобладает над прочими. Кровавые террористические атаки, катастрофы и акты геноцида приобретают реальные очертания только в СМИ, которые определяют количество жертв, причины и поводы к событию, а также назначают виновных и определяют возмездие. Результаты профессиональных расследований и доказательств появятся позже, когда информационный эффект от трагедии уже пройдет и итоги экспертизы не смогут изменить ничего в сформированной картинке.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним «геноцид армян», число жертв которого возрастает с каждым годом и дает Армении информационный повод оккупировать значительную часть территории соседнего государства. Вне зависимости от реальной составляющей трагедии 1915 года и ее результатов имидж уже сформирован, и менять его чрезвычайно сложно. В 2003 году США вторглись в Ирак, использовав в качестве повода разработку Багдадом ядерного оружия. Вскоре стало понятно, в том числе из официальных заявлений, что никакой ядерной программы у Саддама Хусейна не было и быть не могло, однако это уже не смогло отменить результатов войны.

Именно поэтому мы вряд ли узнаем в ближайшее время то, что произошло в Идлибе на самом деле, поскольку информацию черпаем из двух противоположных источников – сообщений оппозиционных информационных агентств с одной, и сирийских СМИ с другой. Основным источнником информации о сирийском конфликте со стороны оппозиции является располагающаяся в Катаре Национальная коалиция революционных и освободительных сил Сирии, а также Лондонский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Обе организации находятся на значительном удалении от мест боевых действий и предоставляют информацию уже в искаженном виде. В данном материале постараемся беспристрастно анализировать факты, которых на поверку оказывается очень немного.

Итак, что доподлинно известно на настоящий момент? 4 апреля в населенном пункте Хан Шейхун произошла массовая гибель населения, зафиксированная только местными экспертами. По сообщениям различных оппозиционных агентств, погибло от 58 до 100 человек. В качестве отравляющего вещества был использован зарин, хотя некоторые заявляли о хлоре.

США и их союзники возложили ответственность за происшествие на сирийскую армию. Правительственное агентство SANA опровергло любую причастность Дамаска к химическим атакам. Не подвердило использование авиации по Хан Шейхуну и российское военное ведомство.

Объективное расследование происшествия провести будет невозможно. Турецкие СМИ заявили о направлении правительственной комиссии из Анкары в Хан Шейхун, однако, можно ли гарантировать объективность рассследования со стороны союзников группировки Ахрар аш-Шам, которая контролирует город? 6 апреля комиссия заявила об использовании зарина и также обвинила в трагедии сирийскую сторону.

Если подходить к вопросу объективно, для сирийской армии не было никакой необходимости использовать химическое оружие, которое давно считается в мировой практике «оружием последней черты» и применяется тогда, когда все иные доступные средства исчерпаны. Наступление оппозиции под Хамой давно захлебнулось, и проводить химическую атаку, международные последствия которой окажутся совершенно непредстказуемыми для сирийской стороны никакой необходимости не было.

Другое дело, в Сирии вертикаль власти как таковая существует лишь номинально. Многие ведомства и добровольческие отряды воюют без особой оглядки на центральную власть. Вполне вероятно, что использование химического оружия, если оно действительно имело место, стало инициативой руководства на местах. В любом случае никакой выгоды от его применения ни сирийская власть, ни ее российские союзники не имеют в любом случае.

Возможно ли было нахождение отравляющего вещества на складе боеприпасов в городе Хан Шейхун? В ходе мартовских боев 2016 года под Пальмирой российская авиация уничтожила склад химических боеприпасов и лабороторию по их производству. Тогда обошлось без жертв. Однако, под Пальмирой находились войска ИГИЛ, которые неоднократно обвинялись в применении химического оружия по населению нелояльных городов. Сведений о химическом оружии в руках группировок Ахрар аш-Шам и Хайят Тахрир аш-Шам до сего дня не поступало.

Новая администрация США моментально отреагировала на трагедию. Среди республиканцев довольно широко распространено мнение о том, что в 2013 году в ходе химических атак в Гуте Вашингтону не следовало идти на поводу у России и надеяться на полное уничтожение боевых отравляющих веществ в Сирии под отвественность Москвы, а совершить вторжение с целью полного отстранения Асада от власти. Как сообщает Нью-Йорк Таймз, документы о военном вмешательстве США в сирийский вооруженный конфликт у Трампа уже лежат на столе, и нынешняя бомбардировка – только первая из целой серии. Теперь любые удары могут быть оправданы тем, что они наносятся по объектам, на которых находится химическое оружие.

На какие шаги может пойти Трамп, учитывая заявления некоторых американских и британских оофициальных лиц о возможности вторжения без санкции Совета Безопасности ООН? На самом деле, союзники по западной антитеррористической коалиции имеют самую широкую линейку возможностей. Довольно давно уже обсуждается введение в Сирии бесполетной зоны для авиации Асада. Поскольку американская разведка уже, якобы, узнала даже имя пилота, сбросившего на Хан Шейхун начиненную зарином бомбу, такая опция вполне может быть применена. США могут сделать заявление с обещанием сбивать любой поднявшийся в воздух сирийский военный самолет. Это значительно ослабит возможности сирийских вооруженных сил в борьбе с оппозицией.

Разумеется, даже недоказанное применение химического оружия в Сирии не приближает отмены санкций против этой страны, но может привести к применению новых. Причем, это касается не только Сирии, но и ее союзников – Ирана и России. Несколько российских бизнесменов уже находятся под персональными санкциями США именно из-за Сирии, их число может возрасти. Иран же, лишь недавно освободившийся частично от санкционного бремени, может вновь оказаться объектом атаки со стороны казначейства в Вашингтоне. В частности, может быть сорвана крупнейшая сделка по закупке 80 пассажирских самолетов «Боинг», заключенная Тегераном в декабре 2016 года.

Как известно, Израиль, министр обороны которого Авигдор Либерман, уже обвинил лично Асада в отдаче приказа на применение химического оружия, с начала сирийского конфликта нанес десятки авиаударов по расположению сирийской армии и ее союзников. Размещенная в Сирии российская система ПВО С-300 не противодействовала этим налетам, что вызывало возмущение позицией Москвы не только в Сирии, но и в других арабских странах, и в Иране. Успешные израильские бомбардировки доказывают, что противодействия со стороны российских ПВО возможным операциям международной коалиции тоже оказано не будет. Роль Израиля в подготовке операции против Сирии еще следует изучить, однако, очевидно, что израильский авианалет на Пальмиру 6 февраля оказался ни чем иным как проверкой боеготовности сирийской и российской системы ПВО и возможной реакции на удар со стороны официальной Москвы. Как мы помним, Израиль отделался тогда легким испугом, и дал понять Вашингтону, что если что, можно бомбить.

Для России, Сирии и Ирана данные шаги окажутся крайне чувствительными. Все надежды на относительную лояльность Трампа сирийским властям, а также на возможное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по борьбе с ИГИЛ канут в лету. На фоне довольно успешных действий сирийской армии под Хамой и в окрестностях Дамаска бомбежки аэродромов и введение бесполетной зоны перечеркнут всякую возможность дальнейшего вытеснения вооруженной оппозиции с занимаемых позиций.

Признание Анкарой ответственности сирийских властей за химическую атаку крайне негативно влияет на потенциал росссийско-турецкого сотрудничества по урегулированию сирийского кризиса. Переговоры в Женеве и Астане теряют какое либо реальное значение, а Турция вновь возвращается в орбиту союзников Вашингтона, несмотря на тесное сотрудничества Пентагона с сирийскими курдами.

В целом складывается впечатление, что инцидент под Хан-Шейхуном был осуществлен и спланирован врагами Сирии, России и Ирана, поскольку дает США и их союзникам карт-бланш на осуществление любых карательных мероприятий как на земле, так и в пространстве дипломатии. Учитывая коррумпированность сирийской военной верхушки, пилотам сирийских ВВС мог дать приказ на применение химоружия кто угодно, в том числе и заказчики из-за океана. Москва, судя по невнятной реакции ее официальных представителей, оказалась совершенно не готова к такому развитию ситуации. Хотя, учитывая последствия теракта 11 сентября 2001 года, можно было бы и выучить этот урок на будущее.