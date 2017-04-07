Боевики ИГИЛ казнили 140 человек

Боевики террористической группировки «Исламское государство» казнили 140 мирных жителей в иракском городе Мосул. Об этом в Twitter сообщили представители Совета безопасности Иракского Курдистана.

По их словам, расправа была осуществлена в 3 и 4 апреля после того, как группа гражданских лиц попыталась сбежать на территорию, подконтрольную иракским властям.

В Совбезе Иракского Курдистана также отметили, что боевики развесили на электрических столбах тела некоторых казненных горожан для устрашения остающихся в Мосуле жителей.