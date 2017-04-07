В Центре азербайджанской культуры в Вене открылась персональная выставка Landscaped талантливой азербайджанской художницы Аиды Махмудовой, сообщает АзерТАдж.
Экспозиция, состоящая из живописных полотен кисти Махмудовой, вызвала большой интерес ценителей искусства.
В живописных циклах различной тематики Аида Махмудова отражает воспоминания и ностальгические чувства. Произведения дают возможность увидеть стремительно меняющийся фон – природу Азербайджана, лирическую атмосферу городской жизни.
Размещая на переднем плане местные пейзажи, зачастую не привлекающие внимания и даже забытые, автор отражает красоту родной страны.
Было отмечено, что параллельно с художественным творчеством Аида Махмудова успешно реализует различные проекты в сфере искусства. Она учредитель и художественный руководитель Пространства современного искусства YARAT, созданного в 2011 году и занимающегося пропагандой современного азербайджанского искусства внутри страны и на международном уровне.