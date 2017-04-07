Взрыв на заводе Турции: есть жертвы

В Турции на сталелитейном заводе, расположенном в провинции Османие на юге страны, прогремел взрыв. Об этом пишут турецкие СМИ.

Жертвой ЧП стал один человек, еще трое ранены. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.