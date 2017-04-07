33-летняя женщина пыталась покончить с собой

В Баку 33-летняя женщина пыталась совершить суицид, сообщает Report.
Согласно информации, Р.Мамедова пыталась покончить с собой, выпив различные лекарства.
Женщина госпитализирована.
В Баку 33-летняя женщина пыталась совершить суицид, сообщает Report.
Согласно информации, Р.Мамедова пыталась покончить с собой, выпив различные лекарства.
Женщина госпитализирована.
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