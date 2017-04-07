МИД Ирана: «США воюют на одной стороне с «Аль-Каидой» и ИГИЛ»

США в Йемене и Сирии воюют на одной стороне с «Аль-Каидой» и террористической группировкой «Исламское государство». Такое мнение высказал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ТАСС.

«Не прошло и двух десятилетий с момента теракта 11 сентября, США сражаются на той же стороне, что и «Аль-Каида» и ИГ в Йемене и Сирии. Пришло время положить конец обману и прикрытиям», - написал Зариф.

«США помогали Саддаму Хусейну в использовании химического оружия против Ирана в 1980-е годы, потом, используя фальшивые обвинения о химоружии, они прибегли к военной силе - сначала в 2003 году, теперь в Сирии», - добавил министр, отметив, что Иран осуждает использование оружия массового уничтожения кем-либо против кого-либо.

В четверг Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.