Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио говорит о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.
Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.
* * *18:23
В связи с предполагаемым терактом, произошедшим на центральной улице Стокгольма, в шведской столице усилены меры безопасности. Об этом сообщает Expressen.
Под усиленную охрану взято здание парламента королевства. Также власти сообщили о приостановке движения по всем линиям метрополитена Стокгольма. Наряды полиции патрулируют помещение вокзала.
* * *18:14
Полиция задержала подозреваемого после наезда на людей в Стокгольме, сообщает телеканал SVT.
Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.
Официального подтверждения этой информации нет.
Полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.
* * *18:09
Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме является террористической атакой.
По последним данным, при наезде погибли трое человек, еще восемь пострадали.
* * *17:49
Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.
"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент Радио Швеции в прямом эфире.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
* * *17:42
Стражи порядка пока не могут предоставить дополнительной информации, отмечено на сайте управления полиции Стокгольма.
Свидетели рассказывают о сотнях людей, которые бежали по улице от грузовика. На тротуаре, по их словам, лежали несколько человек. В настоящее время стражи порядка оцепили улицу. На месте происшествия находятся полицейские машины и кареты скорой помощи.
Инцидент произошел на пешеходной улице.
* * *17:20
Три человека погибли в центре Стокгольма после того, как грузовик въехал в толпу людей, сообщает Радио Швеции.
#BREAKING A truck has driven into a crowd in #stockholm— News Alert (@NewsAlertWorld) 7 апреля 2017 г.
Reports of people injured. pic.twitter.com/41r9Iu4SpM
* * *17:11
Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре шведской столицы. Об этом сообщает Reuters.
Представители полиции сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие, не уточнив их числа.
По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в прохожих. По некоторым данным, автомобиль также пытался въехать в универмаг Åhlens.
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.