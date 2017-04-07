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Террористы взорвали Стокгольм фото; видео; обновлено 18:26

 

Находящийся на месте ЧП корреспондент Шведского радио говорит о пяти погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.

Тем временем полиция Швеции, по данным Reuters, подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

*   *   *18:23

В связи с предполагаемым терактом, произошедшим на центральной улице Стокгольма, в шведской столице усилены меры безопасности. Об этом сообщает Expressen.

Под усиленную охрану взято здание парламента королевства. Также власти сообщили о приостановке движения по всем линиям метрополитена Стокгольма. Наряды полиции патрулируют помещение вокзала.

* * *18:14

Полиция задержала подозреваемого после наезда на людей в Стокгольме, сообщает телеканал SVT.

Aftonbladet со ссылкой на очевидцев сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.

Официального подтверждения этой информации нет.

Полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.

*  *   *18:09

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме является террористической атакой.

По последним данным, при наезде погибли трое человек, еще восемь пострадали.

*  *  *17:49

Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент Радио Швеции в прямом эфире.

*  *  *17:42

Стражи порядка пока не могут предоставить дополнительной информации, отмечено на сайте управления полиции Стокгольма.

Свидетели рассказывают о сотнях людей, которые бежали по улице от грузовика. На тротуаре, по их словам, лежали несколько человек. В настоящее время стражи порядка оцепили улицу. На месте происшествия находятся полицейские машины и кареты скорой помощи.

Инцидент произошел на пешеходной улице.

*  *  *17:20

Три человека погибли в центре Стокгольма после того, как грузовик въехал в толпу людей, сообщает Радио Швеции.

*  *  *17:11 

Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре шведской столицы. Об этом сообщает Reuters.

Представители полиции сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие, не уточнив их числа.

По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в прохожих. По некоторым данным, автомобиль также пытался въехать в универмаг Åhlens.

 

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