В Лесото найден алмаз массой 114 карат

Компания Gem Diamonds Ltd. объявила о находке крупного алмаза массой 114 карат на руднике Letseng в южноафриканской стране Лесото, передает Интерфакс.

Как говорится в сообщении компании, бесцветный (шкала D) алмаз относится ко II типу и обладает исключительным качеством.

Отмечается, что рудник Letseng известен своими крупными алмазами - с 2006 года здесь были найдены 4 из 20 крупнейших белых алмазов мира. Рекордным из них стал алмаз Обещание Лесото (Lesotho Promise) на 603 карата. Как следствие, алмазы с этого рудника обладают наивысшей стоимостью в мире - около $2 тыс. за карат при среднемировом показателе в $120 за карат.

Тем не менее, в последнее время крупные находки встречаются все реже. Так, в 2016 году Gem Diamonds представила миру всего 5 алмазов больше 100 карат, что более чем вдвое меньше, чем в 2015 году.

Акции Gem Diamonds на торгах в пятницу выросли на 7,3%.