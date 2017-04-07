Вагит Алекперов продаст до конца года все заправки в России

«ЛУКойл» к концу года может принять решение о продаже всех своих АЗС в России. Компания уже получила три предложения о покупке, вскоре отправит предложения потенциальным иностранным инвесторам, сообщил ТАСС источник в компании.

«К концу года «ЛУКойл» может принять решение о продаже всех АЗС в России. Руководству компании было предложено несколько вариантов реализации сбытового бизнеса: продать заявленную ранее треть сети АЗС тремя частями в течение года - по 10% в квартал, посмотреть на рыночную конъюнктуру и при негативных факторах продать все российские АЗС целиком в течение ближайших двух лет», - сказал собеседник агентства.

Сейчас компания принимает заявки от потенциальных инвесторов. В пресс-службе «ЛУКойла» воздержались от комментариев.