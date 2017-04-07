Лапшину продлен срок ареста

Сегодня в Насиминском районном суде Баку было рассмотрено представление следственных органов по продлению срока заключения в отношении блогера Александра Лапшина, сообщает Report.

Решение было оглашено на суде под председательством судьи Бабека Панахова.

Суд удовлетворил представление, мера пресечения в виде лишения свободы в отношении А.Лапшина продлена на три месяца.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.