Подписаться на уведомления
 

Лапшину продлен срок ареста

 

Сегодня в Насиминском районном суде Баку было рассмотрено представление следственных органов по продлению срока заключения в отношении блогера Александра Лапшина, сообщает Report.

Решение было оглашено на суде под председательством судьи Бабека Панахова.

Суд удовлетворил представление, мера пресечения в виде лишения свободы в отношении А.Лапшина продлена на три месяца.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

417 просмотров


Старости
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Трамп обратился к нации. США начали войну против Сирии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
8 Апр 18° / 8°
9 Апр 18° / 9°
10 Апр 12° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8135 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Посольство США в Москве попросило американцев «усилить бдительность»
Есть пострадавшие азербайджанцы в Стокгольме? МИД Азербайджана выясняет
Лапшину продлен срок ареста
Тяжелое ДТП в Турции: много погибших и раненых
Ударившим по Сирии эсминцем командует женщина фото
Вагит Алекперов продаст до конца года все заправки в России
Центробанк сохранил курс маната
В Лесото найден алмаз массой 114 карат
Террористы взорвали Стокгольм фото; видео; обновлено 18:26
МИД Ирана: «США воюют на одной стороне с «Аль-Каидой» и ИГИЛ»
33-летняя женщина пыталась покончить с собой
Взрыв на заводе Турции: есть жертвы
Венская галерея дочери Наргиз Пашаевой фото
Боевики ИГИЛ казнили 140 человек
Накануне новой спецоперации США на Востоке haqqin.az из Дамаска
Начался суд над Али Инсановым обновлено 17:36
Эмиль Сулейманов: «Может разродиться большая война» эксклюзив
В порты Азербайджана вошли 20 тысяч кораблей фото
Цве Маген: Трамп приблизил развязку сирийского конфликта эксклюзив
Константин Калачев о страшном сне Кремля Российский эксперт о событиях в Сирии
Мунзер Баракат: «Американцы предупредили русских, а русские – сирийцев» Сирийский аналитик об атаке США
Путин созвал Совбез по Сирии
Лукашенко о том, почему карабахский конфликт не находит решения
За убийством армян в Москве стоял гражданин Армении
Москва пообещала повысить эффективность системы ПВО армии Асада
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться