«Посольство Азербайджана в Стокгольме находится в тесном контакте с соответствующими структурами Швеции». Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя произошедший в столице этой страны теракт.

По его словам, на данный момент нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане Азербайджана.

Напомним, как минимум три человека погибли в центре Стокгольма после того, как грузовик въехал в толпу людей, сообщает Радио Швеции. Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.