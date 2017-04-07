Посольство США в Москве попросило американцев «усилить бдительность»

Посольство США в Москве попросило американских граждан проявить «высокий уровень бдительности» и следить за текущей ситуацией. Об этом в твиттере сообщил телеканал ABC News.

U.S. Embassy Moscow warns U.S. citizens political climate requires them to exercise "highest levels of vigilance and situational awareness." pic.twitter.com/F6S1JoZ4QO — ABC News (@ABC) 7 апреля 2017 г.

В посольстве обратили внимание граждан США на «требования политического климата». Свои рекомендации посольство выпустило после резкой критики ракетного удара США в Сирии со стороны российских властей.

Утром 7 апреля США выпустили по авиабазе Шайрат в Хомсе 59 ракет «Томагавк». Удар был нанесен в ответ на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, за которую, по мнению американских властей, ответственны войска президента Сирии Башара Асада.