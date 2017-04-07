Медведев: «США на грани боевых столкновений с Россией»

США нанесли ракетный удар по Сирии «на грани боевых столкновений с Россией» в нарушение как международного права, так и существующих внутри Соединенных Штатов процедур, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, передает Интерфакс.

«Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США», - написал Медведев на своей странице в Facebook в пятницу.

«На грани боевых столкновений с Россией», - добавил глава правительства.