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Германская компания вернула Нахчыван Азербайджану

Автор: Отдел информации 

Немецкая компания TELC (The European Language Certificates) принесла Баку свои извинения в связи с искажением карты Азербайджана и обещала исправить ошибку в ее учебниках по немецкому языку, в которых Нахчыван показан в составе Армении, сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД Азербайджана.

Отметим, что в опубликованной в haqqin.az статье «В Германии Нахчыван включили в состав Армении», а Крым – России» сообщалось о том, что в Германии действующая при поддержке МВД ФРГ организация TELC (The European Language Certificates) напечатала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана в составе Армении и Крыма в составе РФ.

В связи с этим Посольство Азербайджана в Германии обратилось к издавшей учебник компании TELC и предприняла необходимые меры.

«Действительно, в томах В1.1 и В1.2 нашего учебника «Просто хорошо! Немецкий язык для интеграции» была опубликована искаженная карта мира, купленная в агентстве Fotolia. Мы сожалеем по поводу этой ошибки. Мы узнали о ней благодаря бдительности наших клиентов. Мы переиздадим эти тома и изменим карту», - отмечается в сообщении компании, направленной в Посольство Азербайджана в Германии.

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